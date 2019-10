Zona industriale più verde: inaugurata la 'nuova' via Flavia

Si è tenuta oggi, 1 ottobre, la cerimonia simbolica nella quale sono state piantate due elicriso nelle aiuole spartitraffico che illycaffè ha sistemato nella zona industriale della città. Come riportato dall'Ansa, Pogliani ha spiegato che "buono e bello" sono la filosofia dell'azienda e che, proprio per questo, hanno voluto rendere più bello anche l'ingresso allo stabilimento.

"La sinergia Pubblico-Privato funziona anche per la riqualificazione delle aree verdi - ha dichiarato il sindaco -. Ringrazio la illy per aver “adottato” la rotonda e parte di via Flavia che sono state oggetto di una totale piantumazione e riqualificazione del verde di cui l'azienda seguirà anche la manutenzione. Il progetto, grazie all’attenzione mostrata anche da molti altri privati, interesserà anche altre zone di Trieste".