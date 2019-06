Previste chiusure parziali per lavori in via ginnastica e Strada per Longera. Da questa mattina, lunedì 17 giugno, a seguito del cambio di condotte gas in via Ginnastica, nel tratto di 55 metri circa tra l’intersezione via Brunner e l’intersezione con via Paduina sono previsti: divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli, divieto di transito per tutti i veicoli con deroga a favore dei mezzi dei frontisti diretti alle proprietà laterali.

Doppio senso di marcia

Questi ultimi potranno transitare in doppio senso di marcia, con esclusione delle aree fisicamente inaccessibili, lungo la via Ginnastica dall’intersezione con la via Brunner fino all’area di cantiere e nel tratto compreso dall’intersezione con la via Paduina fino all’area di cantiere, obbligo di dare la precedenza per i veicoli che provenendo da via della Ginnastica si immettono in via Brunner, inversione del senso di marcia in via Paduina, nel tratto di 30 metri circa compreso tra l’intersezione con via Slataper e l’intersezione con via Ginnastica e con direzione obbligata verso via Ginnastica.

Strada per Longera

Per la realizzazione della nuova rete fognaria, in Strada per Longera, nel tratto compreso tra il civico 434 ed il civico 422, da oggi, 17 giugno, sono previsti: divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli; divieto di transito per tutti i veicoli; deroga a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine e dei mezzi impegnati nelle operazioni; deroga a favore dei mezzi dei frontisti diretti alle proprietà laterali, i quali, compatibilmente con la larghezza della carreggiata e con l’avanzare del cantiere, potranno transitare, con esclusione delle aree fisicamente inaccessibili, lungo Strada per Longera per raggiungere gli accessi alle proprietà private.