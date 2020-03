Accoltella alla schiena una 22enne in un appartamento di via Nordio, arrestato

Una giovane donna di origini bengalesi di circa 22 anni è finita all'ospedale di Cattinara dopo essere stata raggiunta da quattro coltellate alla schiena mentre si trovava all'interno dell'appartamento di via Nordio dove vive assieme al marito e ad un altro coinquilino di origini afghane. Il grave episodio è successo nel pomeriggio tardo di oggi, presumibilmente verso le 18 e ha visto l'intervento dei sanitari del 118 e della Polizia di Stato che ha arrestato un uomo che, come riporta Il Piccolo dalla prime indiscrezioni, risulterebbe essere un pregiudicato ed uscito di prigione alla fine del 2019 dopo aver scontato "una pena per violenza sessuale".

Il marito della donna si trovava fuori casa e la giovane invece era in cucina, forse intenta a preparare da mangiare. Improvvisamente la 22enne è stata quindi raggiunta da quattro coltellate alla schiena che, pur lasciandola in gravi condizioni, non avrebbero tuttavia interessato organi vitali. Nella collutazione scaturita un altro ospite della coppia, intervenuto a difesa della giovane donna, è stato anch'egli raggiunto da una coltellata ad un arto. La persona che risulterebbe essere l'autore dell'accoltellamento è stato arrestato dagli uomini della Squadra Volante giunti immediatamente sul posto. Le indagini, come conclude Il Piccolo, sono coordinate dalla pm Federica Riolino.