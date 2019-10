Sfondano il vetro di una macchina in via Pascoli, indagini in corso

Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno sfondato il vetro lato guidatore di un’autovettura parcheggiata in via Pascoli. Ad accorgersi del danneggiamento ieri mattina un passante che ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112. Sul posto una Volante e poco dopo la proprietaria del veicolo, che ha riscontrato l’ammanco di un piccolo diffusore musicale. Sono in corso le indagini per risalire all'autore del grave gesto.