Furti e movimenti "sospetti" in via Pindemonte, la testimonianza del fotoreporter

Alcuni furti e movimenti sospetti. Questo è l'oggetto della segnalazione fatta da Lorenzo Taccardi, fotoreporter triestino, per quanto riguarda una zona nota del rione di San Giovanni, quella in via Pindemonte alla base del bosco Farneto.

I fatti

Lorenzo era presente alcuni giorni fa quando alcuni giovani si sono inerpicati lungo un punto impervio del bosco Farneto, intenti a portare alcuni borsoni pesanti con loro. Vicino al punto dove Lorenzo avrebbe osservato la scena, qualche giorno dopo sono comparsi vestiti e delle borse, con all'interno alcune foto di un matrimonio.

La testimonianza

"Il primo episodio - racconta Lorenzo - si è ripetuto qualche tempo dopo". "Conosco perfettamente tutto il Farneto e anche chi lo frequenta abitualmente. Forse quelle persone avevano nella borsa alcune birre e si sono fatti una bevuta, anche se può essere che nascondessero della refurtiva, visto che portavano in due una borsa da palestra, quindi penso fosse roba pesante all'interno" afferma Lorenzo.

La zona

I furti sarebbero avvenuti nelle case vicine. "Hanno rubato anche dentro alle automobili. Mi hanno raccontato che ad una persona hanno portato il subwoofer dalla macchina". La zona all'apparenza è un'area tranquilla, con molte persone che scelgono di andare a correre o passeggiare lungo i sentieri del bosco Farneto. A pochi passi da qui c'è la scuola Codermatz e la caserma del Nucleo della Tributaria della Guardia di Finanza, oltre che il centro commerciale Il Giulia. Niente di strano, una zona dove i residenti non hanno mai avuto grandi disagi.

La "denuncia"

Lorenzo ha segnalato i fatti alla Polizia che ha effettuato un sopralluogo nella zona.

