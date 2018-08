In via del Pucino è tornata l'acqua

Riceviamo da Acegas e pubblichiamo.

Si informa che alle 12.30 di oggi, lunedì 06 agosto, è stata ripristinata la fornitura idrica in tutte le abitazioni di via del Pucino a seguito del completamento della riparazione della condotta idrica, rottasi nell’arco della mattina di domenica 05 agosto.

Gli addetti AcegasApsAmga sono intervenuti già nell’arco della mattinata di ieri constatando una fessurazione di circa un metro sulla condotta primaria che attraversa via del Pucino. Si così provveduto alla chiusura della strada all’altezza del civico 131, predisponendo quanto necessario per effettuare la sostituzione della porzione di condotta in questione il prima possibile, oltre a posizionare alcune fontanelle provvisorie di acqua potabile nella zona in cui era stata sospesa l’erogazione idrica.

I lavori, consistenti nella sostituzione di circa 8 metri di tubazione in ghisa grigia con altrettanti in ghisa sferoidali mediante appositi collari di giunzione, sono continuati senza sosta anche durante la notte riuscendo così a completare i lavori nell’arco della mattina e ripristinare la fornitura idrica entro le 12.30.

La mutiutility sta ora procedendo al reinterro dello scavo, per ripristinare la viabilità entro la mattina di mercoledì 08 agosto, al fine di garantire il corretto raffreddamento e consolidamento del nuovo manto stradale in asfalto.