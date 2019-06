Via san Michele chiude per tre mesi causa lavori

Dalle 9 di martedì 11 giugno via San Michele sarà chiusa per lavori al traffico veicolare. Per l’intera durata del cantiere, la linea 24 sarà deviata secondo le indicazioni che seguono:

• in direzione San Giusto | piazza della Libertà > rive > via del Mercato Vecchio > via del Teatro Romano > via San Spiridione > via Mazzini > piazza Goldoni > via Pellico > piazza del Sansovino > via Bramante > via Tommaso Grossi > San Giusto

• in direzione piazza della Libertà | San Giusto > via Bramante > piazza del Sansovino > piazza Goldoni > via Mazzini > via Filzi > a seguire percorso regolare fino a piazza della Libertà.

La durata dei lavori è stimata in 3 mesi.

Gli autobus della linea 24 osserveranno tutte le fermate aziendali.

Lungo il percorso saranno inoltre istituite due nuove fermate in via Pozzo del Mare (prima dell’imbocco con piazza dell’Unità d’Italia) e in via del Teatro Romano in corrispondenza del civico 18 (sede Inail).