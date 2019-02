"Colpo" da oltre 50 mila euro in casa in Cavana

Un “colpo” in pieno giorno da decine di migliaia di euro. Il furto è accaduto in un appartamento di via San Sebastiano 6 il giorno 20 febbraio intorno alle 16 e a subirlo è una cittadina 45enne di origine austriaca e residente a Trieste da anni. La refurtiva, principalmente gioielli di alto valore, si aggirerebbe tra i 50 e i 100 mila euro. La denuncia è stata fatta immediatamente in Questura e oggi emergono alcune immagini registrate dal servizio di telesorveglianza di un’agenzia immobiliare, che ha la sua sede proprio di fronte all’abitazione.

Il furto

Nelle immagini si notano due persone, un uomo e una donna giovani che in poco meno di 20 minuti (il furto sarebbe stato commesso tra le 15.48 e le 16.05 di quel giorno) entrano ed escono dallo stabile di via San Sebastiano. Quando escono, lui indossa uno zaino che nelle immagini d’entrata non c’è e risulterebbe anch’esso rubato. Al momento del furto in casa ci sarebbero stati tre cani.

In un fermo immagine si vede la donna guardare verso l’alto, quasi a cercare conferma dell’assenza della padrona di casa. Tra i beni trafugati gioielli, orologi, anelli, collier e molto altro. Un colpo in pieno giorno che con ogni probabilità è mirato. I ladri sapevano dove andare a colpire.

