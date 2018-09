Autoscala dei pompieri in via Timeus (foto)

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 19.30 in via Timeus con l'autoscala. L'intervento in corso è ai piani alti. Al momento non si conoscono le ragioni per le quali è stata richiesta la presenza dei pompieri. Potrebbe trattarsi di un cornicione pericolante che a causa della Bora in aumento avrebbe iniziato a cedere.

Notizia in aggiornamento.