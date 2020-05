Delirio in via Torino, rompe i tavoli della pizzeria Assaje: denunciato

Vuole passare tra i tavoli della pizzeria Assaje in via Torino, ma non riuscendoci li rovescia uno dopo l'altro, danneggiandoli. Poi la Polizia lo rintraccia e lo denuncia. L'atto vandalico ha avuto luogo all'alba di ieri, sabato 30 maggio, intorno alle 6. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'insensato gesto e il responsabile, un 39enne triestino con iniziali M.C., poi gli agenti di Polizia lo hanno denunciato per danneggiamento, sia dei tavoli che delle sedie all'esterno del locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.