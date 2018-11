Via Udine chiusa per 5 giorni causa riasfaltatura

Il Comune di Trieste-Area Lavori Pubblici-Servizio Strade ricorda - come già precedentemente comunicato - che a partire da lunedì 12 novembre si inizieranno i lavori di riasfaltatura in via Udine, dove sarà rifatta anche la segnaletica orizzontale e operata la pulizia delle caditoie. A tal fine, la stessa via verrà chiusa al traffico, nel tratto tra via Barbariga e via Tasso, per la durata di 5 giorni consecutivi (fatti salvi eventuali prolungamenti a seconda delle condizioni meteorologiche), e successivamente, nel tratto tra via Martiri della Libertà e via Rittmeyer, per la durata di 3 giorni. Verrà assicurata la normale circolazione dei soli mezzi del servizio pubblico (linee 26, 38 e 5) e dei frontisti ove fisicamente possibile. Si auspica la massima collaborazione della cittadinanza nell'utilizzo di percorsi alternativi e nell'accettare gli inevitabili rilevanti disagi.