Macchina avvolta dalle fiamme in un parcheggio Ater a Valmaura

Questa notte è andata a fuoco un'automobile che si trovava all'interno del parcheggio interrato di uno stabile Ater di via Valmaura. Sul posto sono intervenute una squadra della sede centrale e una squadra con l’autobotte del Comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste. "Giunti sul posto - si legge nella nota - i VVF hanno trovato un'automobile parcheggiata all’interno del parcheggio interrato di uno stabile Ater di Via Valmaura che stava bruciando e hanno immediatamente provveduto al suo spegnimento".

Da prime ricostruzioni nell'incendio non sono state coinvolte persone e non è rimasto danneggiato nessun altro veicolo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Sul posto anche la Polizia e il personale del 118. Proprio lo scorso lunedì Il Piccolo aveva denunciato la situazione venutasi a creare in oltre 30 anni in alcuni parcheggi dell'Ater nella periferia di Trieste dove sono abbandonate molte autovetture, creando un disagio non da poco ai residenti.