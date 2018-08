Via XXX Ottobre, largo ai pedoni

Un'altra zona del centro di Trieste si rifà il look e diventa pedonale. SI tratta di via XXX ottobre che da domani mattina sarà percorribile a piedi senza l'ombra di una macchina.

Un bel segnale per tutta la cittadinanza e per la mobilità sostenibile. I lavori di riqualificazione dell'arteria sono durati diversi mesi e, dopo la loro ultimazione, tutto è pronto per l'inaugurazione ufficiale.

Il sindaco Roberto Dipiazza e l'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi interverranno all'angolo di via del Lavatoio alle 10.30.