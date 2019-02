Imbocca via Zanetti in contromano e "sperona" uno scooter

Stava guidando in via Coroneo quando improvvisamente ha deciso di svoltare, contromano, in via Zanetti. La disavventura, nella quale è rimasto coinvolto anche uno scooter, è toccata ad una donna al volante di una 500 azzurra quasi nuova.

Il guidatore del mezzo a due ruote non ha riportato ferite, solo un piccolo danno alla carrozzeria. Grande spavento per la donna alla guida.

Sul posto Polizia Locale per i rilievi.