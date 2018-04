Viabilità A4: lunghe code di mezzi pesanti dal Lisert a Latisana

Non si è ancora normalizzata la viabilità sulla A4 Venezia Trieste, asse autostradale che da ieri è interessato da un flusso di traffico intensissimo soprattutto di mezzi pesanti. Dopo i tre giorni di stop al traffico commerciale, infatti, da ieri alle 14,00 i mezzi pesanti sono ripartiti tutti insieme. Quelli provenienti da oltre confine sono arrivati sulla A4 ieri, mentre oggi hanno raggiunto la barriera di Trieste Lisert e quella di Villesse quelli partiti da più lontano – Centro ed Est Europa – con conseguente accumulo di veicoli.

Attualmente (17 e 30), sono segnalate lunghe code di mezzi pesanti (i veicoli leggeri scorrono ma a velocità ridotta sulla corsia di sorpasso) dalla barriera di Trieste Lisert fino a Latisana, in direzione Venezia. Ci sono stati due incidenti leggeri nel pomeriggio (fra mezzi pesanti), uno fra Redipuglia e Villesse, in direzione Venezia e l’altro fra Sistiana e Monfalcone, sempre in direzione Venezia: entrambi risolti rapidamente. I mezzi pesanti che provengono da Gorizia e sono diretti a Venezia, vengono fatti uscire a Villesse e deviati sulla viabilità ordinaria (lungo la Statale 14) per poi rientrare al casello di San Giorgio di Nogaro.

Una misura adottata per evitare di intasare ulteriormente la A4. Più scorrevole il traffico lungo la A23 dove si sono registrate code fino al primo pomeriggio.