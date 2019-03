Viabilità Carnevale: centro chiuso per la grande sfilata

Inizia la sfilata per il "28° Corso Mascherato - Palio di Trieste", di seguito i provvedimenti di viabilità.

Fino alle 20.00 di, oggi, martedì 5 marzo e comunque sino a cessate necessità:

Divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli in:

▪️ via dell’Orologio;

▪️ piazza della Borsa;

▪️ piazza Guglielmo Oberdan;

▪️ via Giustiniano;

▪️ via Giosuè Carducci;

▪️ via Paolo Reti;

▪️ piazza San Giovanni;

▪️ via Imbriani;

▪️ corso Italia tra l’intersezione con via Imbriani e l’intersezione con piazza della Borsa;

Dalle 13.30 di oggi, martedì 5 marzo sino al termine del corso mascherato e delle operazioni di pulizia:

Sospensione temporanea della circolazione veicolare in:

▪️ piazza Guglielmo Oberdan;

▪️ via Giosuè Carducci, tra l’intersezione con piazza Guglielmo Oberdan e l’intersezione con via Paolo Reti;

▪️ via Paolo Reti;

▪️ piazza San Giovanni;

▪️ via Imbriani;

▪️ corso Italia, tra l’intersezione con via Imbriani e l’intersezione con piazza della Borsa;

▪️ via Roma, tra l’intersezione con via Nicolò Machiavelli e l’intersezione con corso Italia;

▪️ via del Canale Piccolo;

▪️ piazza Nicolò Tommaseo;

▪️ via Luigi Cadorna, tra l’intersezione con via Felice Venezian e l’intersezione con via del Mercato Vecchio;

▪️ via del Mercato Vecchio;

▪️ via dell’Orologio;

▪️ via Pozzo del Mare;

▪️ via Punta del Forno;

▪️ via del Teatro Romano.