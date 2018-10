Viabilità: chiusa la statale 202 per lavori urgenti

La strada statale 202 ‘Triestina’, è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Trieste, tra il km 6,600 e il km 6,800, per consentire alcuni interventi urgenti di ripristino del piano viabile, nel territorio di Trieste.

Il traffico è deviato con uscita obbligatoria su Via Caboto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.