Viabilità: possibili disagi al traffico per la "Passeggiata della memoria antifascista"

Dalle 18.30 di oggi (sabato 27 ottobre 2018) possibili disagi al traffico a causa della "Passeggiata della memoria antifascista" il corteo organizzato da "Trieste antifascista antirazzista", lo comunicano la Polizia locale e il Comune attraverso i loro canali social. I rallentamenti potranno verificarsi nel seguente tragitto: via Coroneo - foro Ulpiano - piazza Oberdan - via Ghega/Cellini - piazza Libertà - via Flavio Gioia.

