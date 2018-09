Viabilità: divieti di sosta in via San Francesco per festività ebraiche

Il Comune di Trieste informa che, nell'ambito delle Festività Ebraiche "Rosh Hashanà" e "Kippur", in prossimità del Tempio israelitico di via San Francesco D’Assisi saranno adottati alcuni temporanei provvedimenti per la viabilità. Nello specifico -dalle ore 17.30 di domenica 9 alle 21 lunedì 10 settembre, nonchè dalle 17 di martedì 18 alle ore 21.30 di mercoledì 19 settembre- sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, per tutti i veicoli, laddove non già esistente, in via Guido Zanetti (tutta - ambo i lati), in via S. Francesco D’Assisi (nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Virgilio Giotti ed il numero civico 17, – ambo i lati) nonché in su tutta la piazza Virgilio Giotti.Opportune segnalazioni saranno poste nelle zone interessate dal provvedimento.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Trieste usa la nostra Partner App gratuita !