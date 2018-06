Viabilità: dopo il tamponamento riaperta A4 fra Villesse e Palmanova

Riaperta alle 19 la A4 fra Villesse e Palmanova, chiusa dalle 17 per un tamponamento, in seguito al quale un furgone era finito sotto un camion. Sono state piuttosto complesse le operazioni per liberare il guidatore del furgone che aveva tamponato un mezzo pesante. L’uomo, di 43 anni, era rimasto incastrato fra le lamiere e dopo l'estricazione presentava fratture arti inferiori. È stato trasportato con elisoccorso in livello tre in Ospedale di Udine. Dopo la rimozione del furgone e la pulizia del manto stradale l’autostrada è stata riaperta al traffico. Attualmente si registrano ancora code a tratti fra il bivio A4/A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Trieste usa la nostra Partner App gratuita !