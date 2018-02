Viabilità: ok interventi urgenti canale accesso porto Grado

La Regione, facendo seguito al sopralluogo effettuato il 16 febbraio scorso per accertare la situazione relativa alla sicurezza della navigazione relativamente alle condizioni dei segnalamenti marittimi posti lungo il canale di accesso al porto, ha avviato la procedura di selezione dell'operatore che, per conto del servizio porti e navigazione interna della direzione Infrastrutture e Territorio, effettuerà i lavori di somma urgenza necessari. I lavori sono finalizzati a porre in essere gli interventi necessari a garantire adeguate condizioni di sicurezza per tutte le imbarcazioni che utilizzano il canale di accesso al porto di Grado, così come richiesto dall'ufficio circondariale marittimo di Grado.

Lungo tutto il tratto di canale che permette l'accesso al porto di Grado risulta necessario prevedere il posizionamento di 130 nuovi pali, a formare nuove briccole ove queste non sono più esistenti ovvero a sostituire i pali ammalorati previa rimozione di questi ultimi. In relazione alla situazione evidenziatasi nel corso dei sopralluoghi di recente effettuati dai tecnici della Regione, si intende pertanto intervenire con la massima urgenza al fine di ripristinare le condizioni minime per garantire la sicurezza della navigazione lungo il tratto di canale navigabile che consente l'accesso al porto di Grado.

Le lavorazioni che compongono l'intervento che si intende realizzare sono in primis l'estrazione dei pali o dei residui di pali tuttora presenti e non più in grado di svolgere le funzioni di segnalamento (i pali verranno trasferiti a terra e conferiti in discarica autorizzata), così come fornitura, coloritura e posa in opera di pali in legno, di essenza opportuna in relazione al tipo di utilizzo che verrà fatto per la segnalazione e la delimitazione dei canali navigabili, ancora fornitura e posa in opera pali in legno per formare briccole a 3 pali, compresa la pitturazione, il fissaggio dei pali con barre e fascione in inox, catarifrangenti, targhetta identificativa e, infine, fornitura e posa in opera di fanali luminosi all'imboccatura del canale.

L'importo previsto per i lavori ammonta a 199.800 euro più Iva a norma di legge. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 1 marzo al fine di dare immediato avvio al corso dell'appalto. Si prevede, pertanto, di completare i lavori entro il 30 aprile 2018. Oltre agli investimenti costanti sulle manutenzioni dei fondali, fa sapere la Regione, rimane alto il presidio anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi per la sicurezza della navigazione stessa.