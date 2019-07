Lavori in piazza Libertà: le modifiche alla viabilità

Il Comune di Trieste informa che per favorire i lavori in corso per la riqualificazione di piazza Libertà sono stati previsti alcuni provvedimenti per regolare al meglio la viabilità nella zona. In particolare sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente, in piazza della Libertà, nel tratto di 55 metri circa antistante il n.ro civ. 3 - compreso tra l’intersezione con via Carlo Ghega e l’intersezione con via Benvenuto Cellini (solo lato numero civico 3) e ancora nel tratto di 55 metri circa compreso tra le due aree adibite a giardino lungo la direttrice via Carlo Ghega – via Flavio Gioia (ambo i lati) nonché nel tratto di 50 metri circa di fronte al n.ro civ. 8 - stazione Ferroviaria - (solo lato giardino)

Verrà inoltre istituito un restringimento della carreggiata in piazza della Libertà, nel tratto di 55 metri circa antistante il n.ro civ. 3, con mantenimento del flusso veicolare su 3 corsie (aventi l’attuale direzione verso via Sant’Anastasio / viale Miramare) le quali dovranno avere una larghezza minima pari a 3 metri. Un ulteriore - eventuale - restringimento della carreggiata (esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 11,30 nonché dalle ore 13,30 alle ore 16,30) sarà istituito sempre in piazza della Libertà, nel tratto di una cinquantina di metri in prossimita del civico 3, con mantenimento del flusso veicolare su 2 corsie (aventi l’attuale direzione verso via Sant’Anastasio / viale Miramare) le quali dovranno avere una larghezza minima pari a 3,00 metri. Un ulteriore restringimento della carreggiata sarà operativo in piazza della Libertà, nel tratto di 50 metri circa di fronte al n.ro civ. 8 - stazione Ferroviaria -, con mantenimento del flusso veicolare su 3 corsie (aventi l’attuale direzione verso corso Cavour / Rive) le quali dovranno avere una larghezza minima pari a 3 metri. Sarà anche istituito il divieto di transito veicolare e pedonale per tutti i veicoli e pedoni in piazza della Libertà, nel tratto di circa 55 metri, compreso tra le due aree adibite a giardino, costituente la direttrice via Carlo Ghega – via Flavio Gioia.

Eventuali modifiche o integrazioni ai provvedimenti adottati potranno essere disposti dagli agenti della Polizia locale o delle forze dell’ordine presenti in loco secondo le necessità riscontrate al momento.