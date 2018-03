Viabilità: riaperta al traffico dopo 10 anni la galleria Bombi a Gorizia

Riaperta al traffico dopo 10 anni la galleria Bombi a Gorizia. Come riportato da un servizio di Telequattro, la galleria era stata per lungo tempo inagibile e nell'ultimo periodo usata come zona d'accampamento per richiedenti asilo senza dimora. Secondo il sindaco Rodolfo Ziberna si tratta di «un evento molto importante per la città. Per il momento sarà una zona a traffico limitato, che è così disciplinata anche in piazza della Vittoria. Un traffico consentito quindi alle forze dell'ordine, alle ambulanze, a coloro che abitano al di là della galleria, e soprattutto un parte, messa in sicurezza rispetto a prima, destinata al ciclo pedonale (biciclette e pedoni)».

Le auto potranno quindi transitare solo nella direzione da via Giustiniani a piazza Vittoria, con il limite di velocità di 20 chilometri orari. «Questo è solo il preludio a un progetto più ampio, che vogliamo progettare quest'anno e realizzare il prossimo: riaprire una vera e propria strada in piazza della Vittoria e altre importanti parti della città come ad esempio via Carducci. Al momento si tratta di porzioni trascurate, e attraverso questa strada crediamo potranno essere vivacizzate. Il prossimo anno sostituiremo anche l'impianto semaforico all'incrocio tra via Terza Armata e via Vittorio Veneto con una piccola rotonda. in quest modo tutto il traffico veicolare da Udine attraverso la nuova 56 bis ma anche dall'autostrada, dal Vallone e da Trieste, potrà entrare nel centro della città senza dover attraversare tutte le vie della città».