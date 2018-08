Gorizia: una rotonda al posto del viadotto Ragazzi del'99

Dal viadotto alla rotonda

Il viadotto Ragazzi del '99, ovvero l’entrata principale a Gorizia per chi arriva dalla regionale 56 e dallo stradone della Mainizza, ha fatto il suo tempo e sarà quindi demolito e sostituito da una rotonda. È questa l’intenzione del sindaco, Rodolfo Ziberna che, stamattina, insieme all’assessore ai lavori pubblici, Arianna Bellan e al dirigente, Alessandro De Luisa, proprio sotto il viadotto ha illustrato il progetto, che dovrebbe essere concretizzato in un paio d'anni, evidenziando i problemi di degrado della struttura.

Manutenzione e richiesta di contributo

«Pur non essendoci alcun pericolo di crollo abbiamo comunque appaltato lavori di manutenzione che inizieranno a giorni- ha spiegato il sindaco- con l’intento però di risolvere radicalmente il problema visto che nei prossimi anni sicuramente il degrado del viadotto aumenterà costringendoci a continui e costosi rattoppi. Per questo, già nello scorso novembre abbiamo presentato in Regione la richiesta di un contributo che ci consenta di demolire il manufatto e di sostituirlo con una rotonda».

2 milioni e 350 mila euro per l'operazione

L’intera operazione, secondo lo studio effettuato dall’Ufficio tecnico del Comune, costerà circa 2 milioni 350 mila euro, parte dei quali dovrebbero arrivare dalle economie derivanti dall’appalto della cosiddetta 56 bis. «Voglio precisare che i fatti di Genova non hanno assolutamente influito sulla nostra decisione - ha specificato il sindaco - visto che avevamo già presentato lo studio alla fine dello scorso anno ma ciò che è accaduto nel capoluogo ligure avvalla sicuramente la nostra linea».