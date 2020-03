Albero pericolante in viale XX settembre, intervento dei Vigili del fuoco

A causa della bora che in viale XX settembre ha reso instabile un albero è in corso un intervento dei Vigili del fuoco per la sua messa in sicurezza. Sul posto sono presenti una partenza e un'autoscala del Comando provinciale e la Polizia Locale. La notizia è in aggiornamento.

