Lieve malore a Vicenza, Pavanel dimesso dall'ospedale

L'allenatore della Triestina Massimo Pavanel è stato portato in ospedale a Vicenza dopo aver accusato un lieve malore di stomaco ad inizio secondo tempo del big match che ha visto i rossoalabardati strapazzare il Vicenza per 2 a 0. Pavanel, dopo i controlli e gli accertamenti è stato dimesso. Ne dà notizia la società attraverso un post sulla pagina Facebook.

"Dopo aver accusato un lieve malore nel corso del secondo tempo del match di oggi, Mister Pavanel ha effettuato i dovuti accertamenti presso l'ospedale di Vicenza. Siamo felicissimi di comunicare a tutti voi che il Mister non solo è stato dimesso, ma ha anche raggiunto la squadra durante una sosta di viaggio per salutare il gruppo".

Una prova eccellente: Vicenza spazzato via

La Triestina ha messo in mostra una grande maturità, contro un avversario tosto e forse appesantito dalla sfida di coppa Italia giocata in settimana contro il Monza di Berlusconi e Galliani. In poco meno di cinque minuti, nel primo tempo i rossoalabardati sistemano la pratica Vicenza con un uno-due micidiale firmato Costantino (al secondo gol consecutivo) e un chirurgico Procaccio. Il post della società conclude con "il trionfo di oggi è dedicato a te, mister".