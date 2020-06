Vicolo delle Rose: al via il "restyling" da 500mila euro e sei mesi di lavori

Da lunedì 15 giugno in Vicolo delle Rose partiranno gli interventi di ammodernamento della rete idrica, fognaria e gas, insieme al rifacimento del manto stradale. Un maxi progetto di AcegasApsAmga e Comune di Trieste, per fornire una migliore continuità dei servizi e al contempo per valorizzare ancora di più una delle arterie importanti della città che collega Roiano a Via Commerciale.

Nuove tubature

I lavori che saranno avviati in Vicolo delle Rose comprenderanno la sostituzione di circa 200 metri di condotta idrica con le relative derivazioni, 250 metri di condotta fognaria, e in parallelo saranno predisposti nelle vie laterali tutti gli stacchi necessari alla sostituzione della rete gas in ghisa grigia, evitando così in futuro di dover richiudere nuovamente il Vicolo delle Rose.

Nuova pavimentazione

L’Amministrazione Comunale provvederà al rifacimento della pavimentazione stradale, sostituendo i cubetti in porfido. Al fine di arrecare minori disagi possibili, i lavori sono stati suddivisi in 5 lotti di circa 50 metri ciascuno con l’utilizzo di un cantiere mobile, seguendo un cronoprogramma ben definito, partendo dalla parte superiore, all’altezza di via del Caprile fino a scendere in via dei Moreri.

Inoltre, la caserma di Roiano sarà utilizzata come deposito per tutti i materiali del cantiere per non intralciare ulteriormente il traffico. La durata dei lavori prevista è di 6 mesi. Trattandosi di una via le cui caratteristiche stradali risultano più complesse per la gestione dei cantieri, sia dal punto di vista morfologico che della viabilità, sarà consentito il passaggio pedonale, mentre il transito ai veicoli su due ruote sarà concesso solo se la sicurezza all’interno dell’area cantiere non verrà compromessa. Si tratta dunque di un piano di interventi, per un investimento complessivo di circa 500 mila euro, che porteranno alla completa riqualificazione di un’importante via della città.