Il "volo" subacqueo dell'aquila di mare a Barcola (VIDEO)

Il suggestivo video dell'apneista Stefano Degrassi Brecevac ritrae un'aquila di mare, (myliobatis aquila), al largo del lungomare di Barcola all'altezza della Marinella. Altri apneisti hanno dichiarato di averne visti diversi in zona, si tratta di animali che, come dichiara il naturalista e zoologo Nicola Bressi, "possono arrivare a 1,5 m di larghezza per 2,5 di lunghezza. Non è una specie particolarmente pericolosa per l'uomo, basta stare alla larga dagli aculei velenosi".