La voce dei triestini in quarantena, il video del Comune tra timori e speranze

Durante la Fase 1 cos'è mancato ai triestini? Scopritelo guardando il video "La Prima Cosa", un'escursione per immagini attraverso gli spazi e i simboli di Trieste, accompagnata dalla voce di una città che sogna ed immagina la fine della quarantena. Un progetto OWOW - Associazione Terrafine Realizzato da Giulio C. Ladini - A video by Enrico M. Lucarelli Drone Videomaker Francesca Centonze. In collaborazione con Comune di Trieste