Boom di visualizzazioni per il video di Sherine a Muggia

La cantante egiziana Sherine Abdel-Wahab gira il video del suo ultimo singolo "Nassay" a Muggia, ed è boom di visualizzazioni: 150mila in poche ore. Tra carri allegorici e quadri animati, la città rivierasca si anima di ballerini e melodie arabeggianti. Sherine è famosa nel suo paese anche come attrice e giudice a "The Voice Ahla Sawt" su MBC