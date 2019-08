Vigili del fuoco: autoscala di nuova generazione per il comando di Trieste

Al comando dei Vigili del Fuoco di Trieste, è entrata in servizio un’autoscala di nuova generazione, con uno sviluppo della volata di 32 metri, in alternativa alla precedente, entrata in servizio nel 2002.

Si dispone ora, di un'altra autoscala dotata di cestello di salvataggio, garantendo una migliore efficienza degli interventi di soccorso in condizioni di particolare difficoltà. Uno strumento importante per i Vigili del Fuoco, spesso alle prese con interventi aerei o con incendi da domare dall’alto. Attualmente, sono in corso le lezioni didattiche per la formazione degli utilizzatori riguardo a questo nuovo mezzo di soccorso.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati