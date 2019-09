Vigili del fuoco e Burlo: lezioni di soccorso tecnico urgente

Nell’ambito della collaborazione tra i Vigili del Fuoco di Trieste e l’ IRCCS Burlo Garofolo in merito al soccorso delle persone con specifiche esigenze, nella mattinata di oggi, 5 settembre, si è svolto un incontro, presso la sede centrale del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Trieste, tra il Comandante provinciale, arch. Mauro Luongo, il Vicepresidente e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, delegato alla protezione civile dott. Riccardo Riccardi, ed il Commissario Straordinario del IRCCS Burlo Garofolo, dott.ssa Francesca Tosolini.

L’iniziativa ha voluto sottolineare l’importante collaborazione in essere tra le due realtà cittadine in merito al progetto “soccorso alla disabilità” che ha visto l’attiva e proficua collaborazione tra la parte tecnica dei Vigili del Fuoco e la parte sanitaria del IRCCS Burlo Garofolo. La collaborazione in parola ha prodotto specifiche procedure operative congiunte da attuare in caso di soccorso tecnico urgente all’interno dei locali sanitari. Con l’occasione si è voluto rappresentare la volontà di proseguire la collaborazione in termini di conoscenze tecniche e di reciproca formazione informazione in merito alle varie problematiche in parola.