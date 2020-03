A fuoco tre barche, i Vigili del fuoco domano l'incendio

Intorno alle ore 16.30 di oggi 25 marzo, in Riva Giovanni da Verrazzano, si è verificato un incendio che ha coinvolto tre barche situate su dei cavalletti per la manutenzione. Sul posto sono intervenuti la prima partenza, l'autobotte e il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, che hanno domato le fiamme con la schiuma dei mezzi antincendio. Le cause sono in fase di accertamento.

