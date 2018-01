Vigili del fuoco: ultima giornata di prove per soccorritore acquatico a Muggia (FOTO)

Nella giornata di martedì 9 gennaio 2018 presso la darsena di Muggia a Trieste, si sono svolte le prove per il mantenimento della qualifica di soccorritore acquatico SA del personale dei comandi di Pordenone, Trieste, Udine e Gorizia come da circolare 12 del 2016.

Ultima di tre giornate che ha visto i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, nella simulazione di vari interventi di soccorso a pericolanti in acqua.