Vigili del Fuoco, sperimentata una tecnica migliorativa per l'evacuazione aerea di personale disabile

In seno al progetto Nazionale sul soccorso alle persone con sclerosi multipla, che preveda anche la necessità di far evacuare una persona con s.m. in sedia a rotelle dal piano di un edificio in cui scale ed ascensore risultino compromesse con l’utilizzo di specifiche tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e con l’impiego di un’autoscala; nella giornata di ieri, 26 giugno, presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, è stata sperimentata dall’ Esperto Nazionale S.A.F. del Comando, nonché componente dell' O.C.T. SAF (Organismo di Consulenza Tecnica - SAF del Corpo Nazionale), una tecnica migliorativa per l’evacuazione aerea di personale disabile anche in caso di arresto dell’autoscala. La manovra sarà prossimamente condivisa con gli altri componenti del OCT- S.A.F. in maniera tale da poter essere inserita nelle P.O.S. (Procedure Operative Standard ) Nazionali.

