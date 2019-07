A fuoco un cesto in una lavanderia in Barriera, al vaglio la pista dolosa

Dà fuoco ad un cesto portabiancheria all'interno di una lavanderia self-service di largo Barriera e se ne va. L'episodio, con ogni probabilità ripreso dalle telecamere, è accaduto intorno alle 21.30 di ieri 23 luglio ed ha visto l'intervento dei Vigili del fuoco di Trieste che hanno spento immediatamente il principio di incendio sviluppatosi.

Il funzionario di guardia e la prima partenza del comando provinciale sono giunti sul posto e hanno quindi individuato il cesto "incriminato". Secondo i Vigili del fuoco "non sono state coinvolte persone". Le cause dell'incendio sono ancora da accertare ma sembra molto probabile che dietro all'episodio ci sia un gesto di natura dolosa.

Negli ultimi giorni poi gli stessi Vigili del fuoco sono intervenuti in via Madonna del Mare per spegnere le fiamme sprigionatesi da un cassonetto delle immondizie. Neanche in questo caso si conosce la natura dell'incendio.