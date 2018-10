Un camino rischia di crollare in via Besenghi, intervento dei Vigili del Fuoco

Un camino pericolante in via Besenghi messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Trieste. Questo è quanto accaduto questa mattina intorno alle ore 9 nella zona del colle di San Vito e che ha coinvolto l'autoscala dei pompieri e il funzionario di guardia del Comando Provinciale. Il camino era pericolante e i Vigili del Fuoco sono stati chiamati nelle prime ore della mattinata.

L'intervento

I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno provveduto a mettere in sicurezza le parti pericolanti del vecchio manufatto. Durante l'intervento sono state utlizzate anche delle tecniche SAF, vale a dire provvedimenti che vengono messi in atto basando l'operazione su una gestione "Speleo Alpino Fluviale". Suddette tecniche vengono adoperate, solitamente, per permettere ai Vigili del Fuoco di operare in totale sicurezza. L'intervento è durato per circa un'ora e mezza, fino a metà mattina.

