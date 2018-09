Vigili del fuoco: esercitazione con il sistema Siacs per lunghe immersioni (FOTO)

Nella mattinata del 19 settembre 2018 si è svolta, presso il distaccamento nautico del Porto Vecchio, un’esercitazione del NSSA (nucleo soccorso subacqueo acquatico) regionale che ha sede presso il comando provinciale vigili del fuoco di Trieste.

Immersione controllata dalla superficie

L’esercitazione volta a mantenere una costante preparazione all’utilizzo dell’apparecchiatura SIACS (Sistema Immersione Controllata dalla Superficie), ha visto l’ingresso in acqua di un primo operatore che, dopo aver simulato un problema all’approvvigionamento di aria dall’esterno, ha dichiarato “l’emergenza” facendo quindi scattare la fase di “soccorso” con l’ingresso in acqua del secondo subacqueo in aiuto del primo.

Il sistema usato anche per la Costa Concordia

Tutte le fasi esercitative sono state coordinate e costantemente seguite da un istruttore e un formatore nazionali appartenenti al nucleo giuliano. Per la complessità d’uso il SIACS è un sistema che non viene utilizzato per i “normali” interventi di soccorso. Tale attrezzatura viene utilizzata per interventi di lunga durata che richiedono una notevole quantità d’aria (es: Costa Concordia).

Gallery