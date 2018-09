Capriolo "in trappola": l'intervento dei Vigili del fuoco a Opicina

Alle ore 10,30 di oggi, 29 settembre 2018 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia è intervenuta nei pressi della centrale elettrica di Opicina di fronte la linea ferroviaria per soccorrere un capriolo incastrato in una cancellata. Dopo aver liberato l’animale, usando il divaricatore idraulico, lo hanno abbeverato e dopo un controllo veloce per verificare l’assenza di eventuali ferite lo hanno rimesso in libertà.