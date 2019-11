Questa sera, 7 novembre 2019, una rappresentanza della polizia di Stato di Trieste, si è recata presso la sede centrale del Comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste, a porgere le condoglianze a tutto il Corpo Nazionale VV.F. per la morte dei tre vigili avvenuta a causa dell'esplosione di una palazzina in provincia di Alessandria. A nome del questore e della Polizia di Stato triestina è stato deposto un mazzo di fiori alla base dell'altare dei caduti in servizio.