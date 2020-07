In arrivo sette nuovi Vigili del Fuoco a Trieste

È di queste ore la notizia che in Friuli Venezia Giulia arriveranno nei prossimi giorni 27 nuovi Vigili del fuoco, di cui 7 saranno destinati al Comando provinciale di Trieste,Udine 8,Pordenone 5,Gorizia 7 e oramai al termine del corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi di Capannelle (Roma) ed i vari Poli didattici sparsi sul territorio. A renderlo noto è Damjan Nacini, segretario regionale FVG del Conapo, Sindacato autonomo Vigili del fuoco, che dichiara “dopo anni di lavoro per incrementare la pianta organica dei pompieri in regione abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia dell'arrivo di nuovi colleghi”.

Il Friuli Venezia Giulia è in continua espansione con incremento anche dei vari poli industriali ed i Vigili del fuoco sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini. “Queste unità – aggiunge Nacini -, che andranno a potenziare il dispositivo di soccorso di tutte le provincie, dovranno però necessariamente essere ulteriormente integrate in futuro fino alla totale copertura della carenza di organico”. “È stato un grande lavoro - conclude Nacini - per il quale ringraziamo il Ministero dell'Interno il Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco e tutte le forze politiche a livello nazionale e regionale che hanno ascoltato le nostre richieste”.