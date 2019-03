”Il tallero di Maria Teresa” vince la sfida per piazza Ponterosso

“Il tallero di MariaTeresa”: così si chiamerà la statua dedicata a Maria Teresa che sorgerà in piazza Ponterosso. Il progetto di Nicola Facchini, Eric Gerini ed Elena Pockay si aggiudica quindi la vittoria al concorso pubblico. Un'iniziativa che ha coinvolto la cittadinanza, chiamata a votare ieri, domenica 10 marzo, per scegliere l'opera preferita tra i cinque progetti finalisti. Una votazione quantomeno complicata, con un'affluenza di oltre di un migliaio di votanti, rimasti in coda per più di un'ora.

Il verdetto della Commissione

Il bando prevedeva un punteggio assegnato dalle commissioni incaricate per il 50% del giudizio totale e per il rimanente 50% dalla popolazione. La commissione è composta da: Erpac, Università, Comune, Sovrintendenza FVG e Regione. Questi i criteri di valutazione: proposta artistica, relazione artistica, curriculum vitae dell’artista, costi e tempi di realizzazione, eventuale pericolosità dell’opera e scalabilità. ”Il tallero di Maria Teresa”, di Facchini, Gerini e Pockay, è stata l’opera scelta dalla giuria.