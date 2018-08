Superenalotto: vince 51 mila euro e non va a riscuotere

Mancano solo 8 giorni per riscuotere la vincita da oltre 51 mila euro. Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il vincitore di Trieste non si è ancora presentato per la riscossione della vincita - realizzata nel concorso n. 57 di sabato 12 maggio 2018 - presso il Punto di Vendita Sisal Bar Battisti situato in Via Cesare Battisti, 8.

Una cifra irrisoria, forse, se confrontata con il Jackpot di SuperEnalotto in palio per l’estrazione di oggi 2 agosto pari a 21,3 milioni di euro, ma… quanti sogni potrebbe realizzare il vincitore con oltre 51 mila euro a disposizione?

La giocata è stata convalidata sabato 12 maggio in tarda mattinata, un piccolo indizio per cercare di ricordare e non perdere l’occasione di riscuotere un premio che potrebbe contribuire a far pensare un po’ più serenamente al futuro, o semplicemente a un bel viaggio.

I numeri della sestina vincente sono stati: 29, 49, 50, 56, 64, 78, Jolly 89, SuperStar 51. Numeri che magari potrebbero aiutarlo a ricordare.

Sisal segnala che il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora soli 8 giorni per riscuotere il premio.

I termini per la riscossione della vincita – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale – scadranno il prossimo venerdì 10 agosto 2018.