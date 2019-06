Viola il divieto di rientro: denunciato 22enne

Rientra in città nonostante il divieto e viene denunciato dalla Polizia di stato: è successo ieri mattina a un cittadino marocchino, N.E.M., appena 22enne, in quanto inottemperante al provvedimento di divieto di rientro nel Comune di Trieste emesso a gennaio scorso. Una Volante lo ha rintracciato e identificato assieme a un cittadino palestinese nei pressi del dismesso stadio Ferrini, in piazzale delle Puglie.