Violano la quarantena e due di loro tentano un furto: denunciati

Erano ospiti di una comunità residenziale e avrebbero dovuto osservare la quarantena (prevista per tutti i migranti irregolari sul territorio), ma la Polizia li ha identificati mentre camminavano tranquillamente in via Ghega. Si tratta di quattro uomini di nazionalità algerina, due dei quali (W.F. del 1992 e C.E.M. del 1990) sono stati denunciati per il tentato furto aggravato di merce all'interno della drogheria Tigotà, sempre in via Ghega. Sono state in tutto sette le persone denunciate a Trieste nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio.

