Coppia litiga violentemente a Borgo san Sergio: interviene un passante

Lite violenta tra un uomo e una donna a borgo San Sergio e la Polizia interviene a sedare gli animi. È successo ieri sera, lunedì 1 luglio, e inizialmente le segnalazioni parlavano di una violenta lite fra tre persone. Una volta giunte sul posto, le Volanti della Questura e del Commissariato di Muggia hanno appurato che una coppia stava litigando e un uomo cercava di dividere i due. Alla vista degli operatori la situazione si è calmata; sono stati identificati i tre ed è stato ricostruito l’episodio. Qualche ammaccatura ma nessuna ferita seria per nessuno dei tre.

Ieri pomeriggio, inoltre, è stato richiesto l’intervento degli artificieri per una borsa sospetta in largo Santos. Messa in sicurezza l’area, la borsa è stata tagliata e all’interno è stato rinvenuto materiale sportivo, guantoni da boxe e protezioni, nonché effetti personali e indumenti vari.