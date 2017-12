Violenta lite in via Gatteri: un uomo accoltellato al pronto soccorso

Un'altra violenta lite all'arma bianca ad appena un giorno di distanza dall'accoltellamento in via Baiamonti, dove un 41enne triestino ha rivelato di essere stato aggredito per strada e di essersi poi rifugiato nella sua abitazione. Questa volta l'accoltellamento è avvenuto in ambito domestico, un appartamento di via Gatteri, al civico 47, in cui due uomini stranieri hanno litigato furiosamente fino che uno dei due, è stato trasportato all'ospedale di cattinara con ferite al cuoio capelluto e al polso, inferte da un coltello. Sul posto anche la Polizia.