Violento schianto a tre a Santa Croce: ferita una donna

Brutto incidente sulla Strada Provinciale 1 a Santa Croce. Alle 14, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina, c’è stato un violento scontro tra tre auto: una Renault clio, una Hyundai i30 e una Volkswagen Polo. A rimanere ferita la conducente della Clio, stabilizzata dal personale del 118 e portata all’ospedale di Cattinara. Nessuno avrebbe subito ferite gravi. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina per la messa in sicurezza delle auto. In ausilio per viabilità anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Barcola. Le persone coinvolte nell’incidente sono tutte residenti in zona. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che a causare l'incidente sia stato un malore, che avrebbe colto la conducente di una della auto.





