Violenza di genere: dal flash mob al corteo, le iniziative per San Valentino (FOTO+ VIDEO)

Sono state diverse le inizative organizzate oggi, 14 febbraio, contro la violenza di genere. Alle 18.00 si è tenuto il flash mob "Break the chain" in piazza Verdi e alla stessa ora, è partito dal viale XX Settembre,la parata di strada "Non è amore- Contro le narrazioni tossiche", organizzato da "Non una di meno", dedicato all'amore libero, svincolato dal possesso, dalla gelosia e dal controllo.

Mentre la parata ha contato diversi partecipanti, il flash mob, riuscito lo stesso grazie alla carica e alla grinta delle presenti, ha avuto meno adesioni. Probabilmente la concomitanza dei due eventi non ha permesso il risultato sperato.

Presente in piazza Borsa anche lo stand della Polizia con la campagna "Questo non è amore".

