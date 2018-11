Violenza sessuale su minore: latitante 68enne estradato da Capo Verde

Doveva scontare 8 anni di carcere per violenza sessuale su una minorenne, ma è riuscito a fuggire nell'isola di Capoverde. La notte scorsa, dopo un lungo lavoro di indagine da parte della questura di Gorizia, il latitante di lunga data è stato rintracciato ed estradato in Italia. Il suo nome è Angelo Bertoni, di 68 anni, nativo di Romans d’Isonzo, su di lui si indaga da marzo ossia da quando l'uomo ha fatto sparire le tracce dal suo appartamento (a Mariano del Friuli) prima che la sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti diventasse esecutiva.

L'indagine

L'indagine si è incentrata sulla cerchia di amici e parenti, fino a individuare chi provvedeva a inviare soldi al Bertoni. La squadra mobile, con dispendio di tempo e tecnologia, ha quindi reperito le prove delle transazioni di denaro effettuate col circuito bancario internazionale e mediante rimesse di Money Transfer, che raggiungevano il destinatario nel piccolo isolotto di Boa Vista nell’arcipelago di Capo Verde.

L'arresto

È stato così possibile indicare precisamente al servizio per la cooperazione internazionale di Polizia il luogo esatto in cui si trovava il latitante, destinatario dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore di Gorizia, Massimo Lia. In collaborazione con la Polizia dello stato africano, l'Interpol inviato sull’isola ha riportato in Italia Bertoni consegnandolo alla polizia di frontiera di Fiumicino, che a sua volta l'ha condotto al carcere di Rebibbia. Deferite all’autorità giudiziaria locale anche le persone che lo avevano sostenuto nella latitanza.